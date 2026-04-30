Суборенда державних земель принесла держбюджету 1,3 мільярда гривень

Державний земельний банк забезпечив 1,3 млрд грн надходжень до державного бюджету за час діяльності, включно з податками, дивідендами та іншими обов'язковими платежами.

Про це повідомляє пресслужба ДП "Земельний банк".

Загалом за перший рік користування державними сільськогосподарськими землями аграрії сплатили 1,34 млрд грн (з ПДВ).

Кошти принесла суборенда 69 879 га державних земель через онлайн-аукціони на Прозорро.Продажі.

З моменту реалізації проєкту укладено 1133 угоди з аграрними підприємствами та фермерськими господарствами у 19 областях України.

Із виставлених на торги 74 538 га земель уже передано в користування 93,4%, що підтверджує високий попит на державну землю.

Водночас 81,5% ділянок (60 727 га) знайшли користувачів з першого або другого аукціону, говориться у повідомленні.

За півтора року торгів надійшло 5130 пропозицій від учасників. Високий попит та конкуренція сприяли формуванню ринкової вартості користування держземлею: сьогодні середня ставка суборенди становить 19,2 тис. грн за гектар на рік (з ПДВ).

Найвищі надходження серед регіонів станом на квітень 2026 року забезпечили Харківська область — 261 млн грн, Кіровоградська — 239 млн грн, та Миколаївська — 200 млн грн.

При цьому 91,3% переможців аукціонів — представники малого та середнього агробізнесу.

"Вже за другий рік користування державними землями суборендарі сплатили 583 млн грн. Аграрії продовжують працювати на цих землях, інвестують в них і зацікавлені в їх відповідальному обробітку", — зазначив Ярослав Ярославський, генеральний директор ТОВ "Державний земельний банк".

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що "Державний земельний банк" за результатами 2025 року сплатив до державного бюджету 369 млн грн дивідендів – 95% чистого прибутку державного оператора.

