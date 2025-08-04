Очікували менше: Земельний банк приніс держбюджету понад мільярд

Понад 1 млрд грн з ПДВ сплачено за користування державними сільськогосподарськими землями. Ці кошти сплатили аграрії, які отримали ділянки в суборенду через відкриті онлайн-аукціони в системі Prozorro.Продажі.

Про це повідомили в "Земельному банку".

З моменту запуску проєкту "Земельний банк" на торги було виставлено 66 442 гектарів державних сільськогосподарських земель у 19 регіонах України. З них понад 51 731 гектар уже передано в законне користування аграріям.

Загалом ТОВ "Державний земельний банк" уклав 720 угод із переможцями аукціонів.

"1 мільярд гривень сплачених коштів за 10 місяців роботи — цей результат перевищив наші початкові очікування. Наразі понад 160 аграрних підприємств, 86,8% з яких — малий і середній агробізнес, законно обробляють державні землі.

Багато з них вже почали збір першого врожаю на отриманих ділянках, що є гарним підтвердженням ефективності прозорої суборенди", — зазначив генеральний директор ТОВ "Державний земельний банк" Ярослав Ярославський.

Лідерами за сумою сплачених коштів з ПДВ стали такі регіони:

Кіровоградська область — 235,4 млн грн з ПДВ (46 укладених угод),

Харківська область — 214,3 млн грн з ПДВ (233 укладених угод),

Полтавська область — 105,7 млн грн з ПДВ (24 укладені угоди).

Нагадаємо:

Під час інспектування земельних ділянок, отриманих в оренду, команда "Державного земельного банку" виявила їх самовільне використання сторонніми особами.