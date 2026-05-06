ФДМУ запропонував партнерство замість приватизації: про яке майно йдеться

Фонд державного майна України запускає стратегічний напрям публічно-приватного партнерства— це дозволить розвивати деякі активи без виведення з державної власності.

Про це інформує Фонд державного майна України.

Йдеться про об'єкти, які не підлягають приватизації, бо мають стратегічне, соціальне чи інфраструктурне значення для держави.

"Статус стратегічного об'єкта не повинен означати консервацію проблеми", – пояснили у ФДМУ.

У якості перших пілотних проєктів розглядаються санаторій "Куяльник" на Одещині та Палац графів Шенборнів на Закарпатті.

Заснований у 1834 році "Куяльник" – унікальна оздоровниця зі світовим іменем вже 192 роки, але потребує глобальної модернізації, аби стати сучасним бальнеологічним курортом. Один із найстаріших грязьових курортів.

Палац графів Шенборнів – архітектурна перлина австро-угорського періоду, яку ми маємо врятувати від занепаду та перетворити на взірцевий туристичний об'єкт європейського рівня.

"Ключовий принцип проєкту — держава зберігає право власності, але залучає приватний капітал, експертизу та управлінські рішення для модернізації й розвитку об'єкті", – говориться у повідомленні.

Держава не продає стратегічні активи – приватний партнер інвестує у відновлення та ефективне управління.

"Ми не можемо залишити активи руйнуватись, мусимо знаходити механізми задля їхнього збереження, розвитку та роботи на економіку країни", – говориться у повідомленні.

Раніше прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що цьогоріч уряд розраховує за рахунок приватизації поповнити державний бюджет на 13 мільярдів гривень.

Раніше Фонд держмайна повідомив, що впродовж 2025 року від реалізації санкційних активів спрямовано 4,51 млрд грн до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

За підсумками першого року онлайн-аукціонів з великої приватизації в державній електронній торговій системі Prozorro.Продажі держава отримала 8,9 млрд грн.