Зеленский ввел в действие санкции против юридических лиц и граждан России

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины против юридических лиц и граждан России.



Об этом сообщается на сайте Президента Украины.

Речь идет о решении СНБО от 10 июня 2025 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

Совет поддержал внесенные Службой безопасности Украины предложения по применению специальных экономических и других ограничительных мер.

Кабинету Министров Украины и Службе безопасности Украины вместе с Национальным банком Украины и Комиссией государственных наград и геральдики поручено обеспечить реализацию и мониторинг эффективности этих санкций.

Министерство иностранных дел Украины должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

В частности, в список вошли девять учебных заведений и общественных организаций. Таких, как Мелитопольский государственный университет", "Международный детский центр "Артек", Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых", некоммерческая организация "Центр гуманитарных и культурных инициатив "Рассвет", Общероссийская общественно-государственная просветительская организация "Российское общество "Знание" и другие.

На этот раз введены санкции против 48 физических лиц. Среди них российский блогер, глава волонтерского движения, которое занимается помощью военнослужащим российской армии Роман Алехин. Он есть в списках "Миротворца". Известно также, что он стал советником правительства Курской области РФ.

Часть людей, которые попали под санкции, известно, что они поддерживают и реализуют политику Путина по депортации украинских детей с временно оккупированных территорий Украины в РФ. Таких, как Андреева Алевтина и Балаховская Виктория,

Болатаева Людмила Сергеевна и Бикбулатов Фидаил, директор государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Республики Крым "Региональный центр по подготовке к военной службе и военно-патриотическому воспитанию" Гаврильчук Сергей и другие.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против "Новатэк", крупнейшего производителя сжиженного природного газа в России, и одного из крупнейших производителей природного газа в РФ.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по применению санкций против компаний, причастных к производству ракет.