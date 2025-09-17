Новини 17 вересня: Зеленський шукає 60 мільярдів доларів на війну, китайський автовиробник йде з Росії

Про що всі говорили

Про витрати на війну. Президент України Володимир Зеленський стверджує, що у 2026 році Україна має витратити на війну $120 мільярдів.

Про держбюджет. Голова Бюджетного комітету ВР Роксолана Підласа розповіла, наскільки реалістичні показники, закладені до бюджету і чи справдиться прогноз щодо курсу долара.

Про бронювання. З 1 січня 2026 року може збільшитися розмір зарплати, необхідної для бронювання військовозобов'язаного працівника – з 20 тис. грн до 21,6 тис грн.

Про відбудову. Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) та Україна внесли $150 мільйонів в Інвестиційний фонд відбудови.

Про урожай. Ціни на українську та європейську соняшникову олію зросли на тлі очікувань низьких врожаїв в Україні та обмеженого виробництва по всьому континенту.

Про кризу у Росії. Китайський виробник автомобілів Chery Automobile оголосив про намір піти з російського ринку.

Ексклюзиви ЕП

Український набіл у 2025 році потерпає від постійних проблем: від навали імпортних сирів до тимчасового закриття ринку Євросоюзу. Новий виклик – боротьба з російськими молокопродуктами на азійському ринку.