Новини 17 вересня: Зеленський шукає 60 мільярдів доларів на війну, китайський автовиробник йде з Росії

Андрій Муравський — 17 вересня, 21:00
Про що всі говорили

Про витрати на війну. Президент України Володимир Зеленський стверджує, що у 2026 році Україна має витратити на війну $120 мільярдів.

Про держбюджет. Голова Бюджетного комітету ВР Роксолана Підласа розповіла, наскільки реалістичні показники, закладені до бюджету і чи справдиться прогноз щодо курсу долара.

Про бронювання. З 1 січня 2026 року може збільшитися розмір зарплати, необхідної для бронювання військовозобов'язаного працівника – з 20 тис. грн до 21,6 тис грн.

Про відбудову. Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) та Україна внесли $150 мільйонів в Інвестиційний фонд відбудови.

Про урожай. Ціни на українську та європейську соняшникову олію зросли на тлі очікувань низьких врожаїв в Україні та обмеженого виробництва по всьому континенту.

Про кризу у Росії. Китайський виробник автомобілів Chery Automobile оголосив про намір піти з російського ринку.

Ексклюзиви ЕП

Велика молочна війна: як Україна поступається Росії в Азії

Український набіл у 2025 році потерпає від постійних проблем: від навали імпортних сирів до тимчасового закриття ринку Євросоюзу. Новий виклик – боротьба з російськими молокопродуктами на азійському ринку.

Довоювались. Через конфлікт з аптеками "Дарниця" призупинила виробництво ліків

Найстаріша фабрика з виробництва ліків – "Дарниця" – призупинила виробництво. Її склади вщент заповнені через небажання найбільших аптечних мереж реалізовувати продукцію компанії. Як відповість виробник?

