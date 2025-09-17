Величезний розворот: китайський автовиробник Chery йде з Росії через санкції

Китайський виробник автомобілів Chery Automobile оголосив про намір покинути російський ринок, щоб вийти на біржу Гонконгу для залучення $1,2 млрд.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на Nikkei.

Виручені кошти витратять на розширення лінійки електромобілів і гібридів. Всього Chery планує випустити понад вісім нових моделей. Ще 20% виручки піде на закордонну експансію.

Росія є для Chery другим за величиною ринком після китайського.

Компанія уточнила, що вирішила згорнути діяльність у РФ, щоб "підтвердити дотримання санкцій та експортного контролю".

У 2024 році кожен п'ятий проданий в Росії автомобіль належав до брендів концерну. Всього було реалізовано майже 325,2 тис. машин.

На Росію припало 25,5% сукупного виторгу Chery у 2024 році і 17,7% — у 2023. У виробника в Росії 372 дилерських представництва і 687 салонів.

Chery вже почала згортати присутність в Росії: у квітні її дочірня структура, що працювала з 2005 року, уклала угоди про передачу активів трьом неназваним компаніям.

Концерн планує "поступово скоротити кількість брендів і каналів збуту", після чого внесок Росії в виручку стане "незначним". Вихід буде повністю завершений до 2027 року.

Старший аналітик Rhodium Group Грегор Себастьян назвав рішення Chery "величезним розворотом". На його думку, воно продиктоване як західними санкціями, так і новими утилізаційними зборами, введеними Москвою на імпортні автомобілі.

Оскільки китайська компанія не збирає машини в Росії, через нові ставки місцевий бізнес стає нерентабельним і їй тепер вигідніше продавати машини в Євросоюзі, зазначив експерт.

На думку Себастьяна, рішення піти з російського ринку "розумне і окупиться" в довгостроковій перспективі.

Нагадаємо:

У першій половині 2025 року на російському ринку з’явилося лише близько 20 нових іномарок — у п’ять разів менше, ніж за аналогічний період 2024.