Ціна одного року війни це 120 млрд, половину треба десь знайти – Зеленеський

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що у 2026 році Україна має витратити 120 мільярдів на війну.

Джерело: Зеленський під час пресконференції із президенткою Європейського парламенту Робертою Метсолою

Пряма мова: "Ціна цієї війни станом на зараз є викликом для нас. Ціна одного року – це 120 мільярдів. 60 мільярдів дає український бюджет. А 60 мені потрібно знайти на наступний рік".

Деталі: Зеленський додав, що завершення війни є пріоритетом для України.

Пряма мова: "У Будь-якому випадку, план А – це завершити війну, план Б – 120 мільярдів. І це великий виклик. Я не кажу, що нам треба буде в часи миру, тобто під час припинення вогню чи під час безпекових гарантій, треба буде так багато коштів протягом 10 років, але в будь-якому випадку ви повинні розуміти об'єм цього питання".