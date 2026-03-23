Новини 23 березня: обвал цін на нафту, африканський газ для України та смерть власника OnlyFans

Про що сьогодні говорили

Про нафту. Президент США Дональд Трамп відклав заплановані удари по енергетиці Ірану на п'ять днів після "продуктивних" переговорів між сторонами, після чого ціни на нафту Brent почали різко падати, стали близько 100 доларів за барель – на 13%.

Про газ. Президент Володимир Зеленський обговорив з президентом Мозамбіку Даніелем Шапу можливості постачання газу в Україну.

Про OnlyFans. Леонід Радвінський, мільярдер і власник платформи для дорослих OnlyFans, помер від раку у віці 43 роки, і його смерть ставить питання про власність над однією з найсуперечливіших платформ.

Про золото. Ціна на золото впала на понад 8% до найнижчого показника з листопада 2025 року, продемонструвавши найбільше тижневе падіння за останні 43 роки.

Про тепло. У столиці завершують опалювальний сезон: житлові будинки відключатимуть вже з 24 березня, а заклади соціальної сфери – за індивідуальними заявками.

Про катастрофи. Ввечері 22 березня літак авіакомпанії Air Canada зіштовхнувся з пожежною машиною на злітній смузі в аеропорту Ла-Гуардія в Нью-Йорку.

