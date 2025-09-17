Підвищення мінімалки, долар по 45,7 грн та трильйон на війну: що у бюджеті на 2026 рік?

Кабінет міністрів вніс до Ради законопроєкт про державний бюджет на 2026 рік. У ньому вперше з 2024-ого підвищили розміри мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму, заклали 2,8 трлн грн на війну, передбачили надбавки вчителям та рекордні видатки на виплату державних боргів.

Звідки уряд збирається брати ці гроші? Наскільки реалістичні показники, закладені до бюджету? Чи справдиться прогноз щодо курсу долара? І де знайти додаткові сотні мільярдів гривень на війну?

Про це ми говорили з головою бюджетного комітету Верховної Ради Роксоланою Підласою.

