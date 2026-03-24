США інвестуватимуть в українську компанію-розробника технологій подвійного призначення

Першу з трьох інвестицій, запланованих цього року Американсько-українським інвестиційним фондом відбудови, отримає українська компанія Sine Engineering – розробник технологій подвійного призначення.

Про це пише Kyiv Independent.

Як повідомили виданню двоє осіб, знайомих з угодою, угоду офіційно оголосять Україна та Корпорація розвитку США (DFC), які спільно створили спеціальний фонд.

Представники DFC наразів Києві обговорюють фінансування, розмір інвестиції поки що невідомий.

Sine Engineering — це стартап зі Львова, заснований у 2022 році технічним підприємцем Андрієм Чуликом, який наразі є генеральним директором компанії, пише видання. Іншими власниками є Богдан Тимків та Остап Ференсович.

Згідно з українським реєстром компаній YouControl, українська компанія Sine Engineering належить Sine Strategic Group, Inc., яка зареєстрована у Сполучених Штатах Америки. Троє власників записані в українському реєстрі як кінцеві бенефіціари.

З моменту свого заснування Sine виросла з невеликої групи з п'яти волонтерів до команди з 200 осіб, яка нещодавно отримала нагороду NATO Innovation Range.

"Компанія здобула популярність завдяки своєму програмному забезпеченню для навігації без використання супутників, що дозволяє безпілотникам літати без залежності від GPS", – говориться у публікації.

Нещодавно компанія розробила технологію, яка дозволяє масове управління дронами: один пілот керувати одночасно кількома дронами, розповів Чулік в інтерв'ю DOU.

Sine обслуговує понад сто виробників дронів — як з України, так і з-за кордону — захищаючи їхні продукти від глушіння та перешкод у зонах, де немає GPS на передовій.

Оскільки це технологія подвійного призначення, її не можна продавати на закордонний ринок через експортні обмеження.

Американсько-український інвестиційний фонд відбудови робить свій перший крок, підтримуючи сектор оборонних технологій України на тлі загострення глобальних конфліктів, говориться у публікації. До фонду надійшло понад 130 проектів, зазначає видання.

Раніше повідомлялося, що за два місяці роботи Американсько-український інвестиційний фонд відбудови відібрав 22 проєкти для подальшого опрацювання, вісім із них уже мають високий рівень підготовки і формують портфель орієнтовною вартістю $1,2 млрд.

Раніше повідомлялося, що Американсько-український інвестиційний фонд відбудови за перший місяць прийому заявок отримав понад 60 проєктних пропозицій. З них – 37 від українських компаній.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна та Сполучені Штати Америки створять кілька фондів, таких, як фонд відбудови України, фонд розвитку України та фонд зростання та можливостей України.

Американсько-український інвестиційний фонд відбудови оголосив прийом проєктів, ціль на цей рік – підписати перші три інвестиційні угоди.