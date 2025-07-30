Зеленський підписав закон про застосування санкцій до "тіньового флоту"

Президент України підписав закон щодо застосування санкцій до суден, які транспортують, зокрема, російську нафту та нафтопродукти.

Відповідна інформація міститься на сайті Верховної Ради.

Закон, підписаний Володимиром Зеленським, передбачає накладення санкцій на морські та повітряні судна, які транспортують нафту і нафтопродукти, перевозять зброю та військових.

Документ вносить зміни до Закону України "Про санкції" щодо застосування санкцій до суден та повітряних суден, діяльність яких створює реальні та потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

Службі безпеки України та розвідці поставлена задача встановлювати факти використання таких суден. А до Державного реєстру санкцій має вноситися інформація про всіх суб’єктів, а також судна і повітряні судна, щодо яких застосовано санкції.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Україна запровадила санкції проти китайських компаній, чиї компоненти знайшли у "шахедах". санкції накладено на "Чайна Ейжа Сілк Роуд Інтернешнл Трейд (Тяньцзінь) Ко"., "Сучжоу Екод Пресіжн Меньюфекчурінг Ко.", "Шеньчжень Ройо Текнолоджі Ко.", "Шеньчжень Цзіньдуобан Текнолоджі Ко." Та "Нінбо БЛІН Мешінері Ко."

Також раніше повідомлялося, що Україна планує звернутися до Європейського Союзу з проханням накласти санкції на бангладешські компанії, які імпортують пшеницю з окупованих Росією українських територій.