Україна запровадила санкції проти китайських постачальників деталей до "шахедів"

Україна запровадила санкції проти китайських компаній, чиї компоненти знайшли у "шахедах" після російської атаки 4 липня.

Відповідний указ президента опубліковано 8 липня, передає "Інтерфакс-Україна".

Відповідно до документу, санкції накладено на "Чайна Ейжа Сілк Роуд Інтернешнл Трейд (Тяньцзінь) Ко"., "Сучжоу Екод Пресіжн Меньюфекчурінг Ко.", "Шеньчжень Ройо Текнолоджі Ко.", "Шеньчжень Цзіньдуобан Текнолоджі Ко." Та "Нінбо БЛІН Мешінері Ко."

"Під час масованого обстрілу Києва у ніч на 4 липня в збитих дронах Shahed виявили компоненти китайського виробництва. Сьогодні щодо цих компаній-постачальників запроваджено санкції", - уточнив радник президента України Владислав Власюк журналістам у вівторок.

За його даними, серед компаній, що потрапили під санкції - Ningbo BLIN Machinery Co., Ltd, і Suzhou ECOD Precision Manufacturing, які постачали продукцію підсанкційним російським підприємствам у 2024 і 2025 роках.

"Україна працює з партнерами із санкційної коаліції для подальшого запровадження обмежень проти китайських виробників", - додав він.

Нагадаємо:

Служба безпеки України виявила компоненти китайського виробництва в дронах, якими РФ атакувала Київ в ніч з 3 на 4 липня.