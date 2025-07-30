Зеленский подписал закон о применении санкций к "теневому флоту"

Президент Украины подписал закон о применении санкций к судам, которые транспортируют, в частности, российскую нефть и нефтепродукты.

Соответствующая информация содержится на сайте Верховной Рады.

Закон, подписанный Владимиром Зеленским, предусматривает наложение санкций на морские и воздушные суда, которые транспортируют нефть и нефтепродукты, перевозят оружие и военных.

Документ вносит изменения в Закон Украины "О санкциях" по применению санкций к судам и воздушным судам, деятельность которых создает реальные и потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Службе безопасности Украины и разведке поставлена задача устанавливать факты использования таких судов. А в Государственный реестр санкций должна вноситься информация обо всех субъектах, а также суднах и воздушных судах, в отношении которых применены санкции.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Украина ввела санкции против китайских компаний, чьи компоненты нашли в "шахедах". санкции наложены на "Чайна Эйжа Силк Роуд Интернешнл Трейд (Тяньцзинь) Ко", "Сучжоу Экод Пресижн Меньюфекчуринг Ко.", "Шэньчжэнь Ройо Текнолоджи Ко.", "Шэньчжэнь Цзиньдуобан Текнолоджи Ко." и "Нинбо БЛИН Мешинери Ко."

Также ранее сообщалось, что Украина планирует обратиться в Европейский Союз с просьбой наложить санкции на бангладешские компании, которые импортируют пшеницу с оккупированных Россией украинских территорий.