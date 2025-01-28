Запуск китайського ШІ продовжує знижувати акції технологічних компаній другий день поспіль

У вівторок світові акції технологічних компаній дещо відновили рівновагу, але залишаються вразливими після того, як розгром, спричинений появою дешевої китайської моделі штучного інтелекту, змусив інвесторів поставити під сумнів захмарну оцінку і домінування лідерів штучного інтелекту.

Про це пише Reuters.

Акції чипмейкера Nvidia, зразка буму ШІ останніх років, впали на 17% в понеділок, втративши 593 мільярди доларів від своєї ринкової вартості - рекордна одноденна втрата для будь-якої компанії - і потягнувши за собою зниження американських акцій.

До вівторка акції Nvidia у Франкфурті виросли майже на 6%, Oracle - на 3,4%, а компанія з аналізу даних штучного інтелекту Palantir - на 2,97%.

Все це сталося завдяки безплатному ШІ-помічнику, запущеному китайським стартапом DeepSeek минулого тижня, який, за словами компанії, використовує менше даних і коштує вдвічі дешевше, ніж послуги, доступні зараз. Це привернуло увагу всього світу, хоча скептицизм не вщухає.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман назвав це "вражаючою моделлю".

Запуск і зростаюча популярність DeepSeek підштовхнули інвесторів до скидання акцій технологічних компаній по всьому світу, причому хвилі відчувалися від Токіо до Амстердама і кремнієвої долини.

У вівторок виробник обладнання для тестування чіпів Advantest, постачальник Nvidia, втратив 10% після падіння майже на 9%. Виробник обладнання для виробництва чіпів Tokyo Electron і інвестор технологічних стартапів SoftBank Group знизилися на 5%.

Постраждали не лише виробники мікросхем та технологічні компанії, але й компанії, що спеціалізуються на центрах обробки даних: у вівторок малайзійський конгломерат YTL Power впав на 9%, що стало вже третьою сесією різких втрат.

Міністр цифрових технологій Японії Масаакі Тайра заявив, що поява DeepSeek перевернула загальноприйняту думку про те, що китайський ШІ відстає на роки.

Нагадаємо:

Акції технологічних компаній США значно впали під час передторгової сесії через прорив китайського стартапу DeepSeek у сфері штучного інтелекту.

Китайський стартап DeepSeek, що займається розробкою штучного інтелекту, у понеділок обвалив світові акції технологічних компаній, поставивши під сумнів технологічне домінування Америки.

ШІ-помічник китайського стартапу DeepSeek у понеділок обігнав конкурента ChatGPT і став найрейтинговішим безплатним додатком, доступним в Apple App Store у США.