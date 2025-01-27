Китайський AI-стартап DeepSeek обігнав ChatGPT в магазині додатків Apple App Store

ШІ-помічник китайського стартапу DeepSeek у понеділок обігнав конкурента ChatGPT і став найрейтинговішим безплатним додатком, доступним в Apple App Store у США.

Про це повідомляє Reuters.

За даними компанії Sensor Tower, яка займається дослідженням даних про додатки, додаток зі штучним інтелектом, що працює на базі моделі DeepSeek-V3, яка, за словами її творців, "очолює список лідерів серед моделей з відкритим вихідним кодом і конкурує з найсучаснішими моделями з закритим вихідним кодом у всьому світі", стрімко зросла в популярності серед американських користувачів з моменту його випуску 10 січня.

Ця подія підкреслює, що DeepSeek справив глибоке враження на Кремнієву долину, перевернувши широко поширені уявлення про першість США в галузі ШІ та ефективність експортного контролю Вашингтона, спрямованого на китайські передові чіпи та можливості ШІ.

Мало що відомо про компанію, яка стоїть за DeepSeek, невеликим стартапом з Ханчжоу, заснованим у 2023 році, коли гігант пошукової системи Baidu випустив першу китайську модель штучного інтелекту, що володіє великою кількістю мов.

Відтоді десятки китайських технологічних компаній, великих і малих, випустили власні моделі штучного інтелекту, але DeepSeek стала першою, яку американська технологічна індустрія похвалила як таку, що відповідає або навіть перевершує продуктивність найсучасніших американських моделей.

Нагадаємо:

Китайський стартап DeepSeek, що займається розробкою штучного інтелекту, у понеділок обвалив світові акції технологічних компаній, поставивши під сумнів технологічне домінування Америки.