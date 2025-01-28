Запуск китайского ИИ продолжает снижать акции технологических компаний второй день подряд
Во вторник мировые акции технологических компаний несколько восстановили равновесие, но остаются уязвимыми после того, как разгром, вызванный появлением дешевой китайской модели искусственного интеллекта, заставил инвесторов поставить под сомнение заоблачную оценку и доминирование лидеров искусственного интеллекта.
Об этом пишет Reuters.
Акции чипмейкера Nvidia, образца бума ИИ последних лет, упали на 17% в понедельник, потеряв 593 миллиарда долларов от своей рыночной стоимости - рекордная однодневная потеря для любой компании - и потянув за собой снижение американских акций.
Ко вторнику акции Nvidia во Франкфурте выросли почти на 6%, Oracle - на 3,4%, а компания по анализу данных искусственного интеллекта Palantir - на 2,97%.
Все это произошло благодаря бесплатному ИИ-помощнику, запущенному китайским стартапом DeepSeek на прошлой неделе, который, по словам компании, использует меньше данных и стоит вдвое дешевле, чем услуги, доступные сейчас. Это привлекло внимание всего мира, хотя скептицизм не утихает.
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман назвал это "впечатляющей моделью".
Запуск и растущая популярность DeepSeek подтолкнули инвесторов к сбросу акций технологических компаний по всему миру, причем волны ощущались от Токио до Амстердама и кремниевой долины.
Во вторник производитель оборудования для тестирования чипов Advantest, поставщик Nvidia, потерял 10% после падения почти на 9%. Производитель оборудования для производства чипов Tokyo Electron и инвестор технологических стартапов SoftBank Group снизились на 5%.
Пострадали не только производители микросхем и технологические компании, но и компании, специализирующиеся на центрах обработки данных: во вторник малазийский конгломерат YTL Power упал на 9%, что стало уже третьей сессией резких потерь.
Министр цифровых технологий Японии Масааки Тайра заявил, что появление DeepSeek перевернуло общепринятое мнение о том, что китайский ИИ отстает на годы.
Напомним:
Акции технологических компаний США значительно упали во время предторговой сессии из-за прорыва китайского стартапа DeepSeek в сфере искусственного интеллекта.
Китайский стартап DeepSeek, занимающийся разработкой искусственного интеллекта, в понедельник обвалил мировые акции технологических компаний, поставив под сомнение технологическое доминирование Америки.
ИИ-помощник китайского стартапа DeepSeek в понедельник обогнал конкурента ChatGPT и стал самым рейтинговым бесплатным приложением, доступным в Apple App Store в США.