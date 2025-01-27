Акції найдорожчої у світі компанії впали на 10% через успіхи китайського стартапу

Акції технологічних компаній США значно впали під час передторгової сесії через прорив китайського стартапу DeepSeek у сфері штучного інтелекту.

Про це пише CNBC.

Акції Nvidia, одного з лідерів ШІ-буму, подешевшали на 9,84%. Акції нідерландських компаній ASML та ASM International, які виробляють обладнання для напівпровідників, втратили 10,59% та 14,94%.

Повідомляється, що у Японії акції у цьому секторі також зазнали суттєвих втрат.

DeepSeek у грудні запустив безкоштовну ШІ-модель з відкритим кодом, яку створили всього за два місяці за 6 млн дол — це значно дешевше, ніж проєкти західних компаній. Нещодавно стартап представив іншу модель, яка в багатьох тестах перевершила досягнення OpenAI.

Прорив DeepSeek викликав сумніви щодо ефективності багатомільярдних інвестицій великих компаній у ШІ.

Нагадаємо:

Китайський стартап DeepSeek, що займається розробкою штучного інтелекту, у понеділок обвалив світові акції технологічних компаній, поставивши під сумнів технологічне домінування Америки.

ШІ-помічник китайського стартапу DeepSeek у понеділок обігнав конкурента ChatGPT і став найрейтинговішим безплатним додатком, доступним в Apple App Store у США.

Компанія Nvidia стала світовим лідером за приростом ринкової капіталізації у 2024 році завдяки інтересу до штучного інтелекту та високому попиту на її чипи, орієнтовані на ШІ, у різних галузях.