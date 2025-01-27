Китайська модель DeepSeek кидає виклик домінуванню США в ШІ, індекс Nasdaq падає

Китайський стартап DeepSeek, що займається розробкою штучного інтелекту, у понеділок обвалив світові акції технологічних компаній, поставивши під сумнів технологічне домінування Америки.

Про це пише Bloomberg.

Остання модель штучного інтелекту DeepSeek є економічно ефективною, хоча працює на менш просунутих чіпах, що ставить під сумнів обґрунтованість захмарних оцінок таких компаній, як Nvidia Corp. Nvidia очолила світовий фондовий бум у сфері ШІ, оскільки її чіпи вважаються ключовими для цієї технології.

Ф'ючерси на Nasdaq 100 впали на 3,2%, а контракти на S&P 500 - на 1,9%. В Європі акції технологічних компаній очолили падіння ринку, а акції виробника чипового обладнання ASML Holding NV впали більш ніж на 8%.

Китайські акції, пов'язані зі штучним інтелектом, відреагували позитивно, а акції компанії Merit Interactive Co., що котирується на материку, зросли до своїх денних максимумів. Merit є однією з тих компаній, які мають найчіткіші зв'язки з DeepSeek після того, як в попередній звітності вона заявила, що включила модель вітчизняної фірми з розробки штучного інтелекту в свій маркетинг.

Зазначається, що у Гонконзі технологічний індекс Hang Seng Tech Index піднявся на 2%.

Торгівля ШІ впала в інших місцях, оскільки інвестори переосмислили припущення щодо обчислювальних потужностей та енергії. Акції Nvidia впали більш ніж на 6% на німецькій біржі Tradegate.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп оголосив про інвестиції приватного сектору в розмірі до 500 мільярдів доларів на фінансування інфраструктури для штучного інтелекту з метою випередити країни-суперники в критично важливих для бізнесу технологіях.