Закупівельна організація при Агентстві відновлення проводить перший тендер

Централізована закупівельна організація Інфраструктурні проекти, яка була створена при Агентстві відновлення, оголосила про першу закупівлю.

Про це повідомляє Агентство відновлення.

Йдеться про здійснення технічного нагляду на об’єкті: нове будівництво пункту пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення "Бронниця — Унгурь" на Вінниччині. Тендер розміщено на платформі Prozorro.

"Мета закупівлі — забезпечення контролю за дотриманням проєктних рішень та вимог будівельних норм, національних стандартів та правил, а також контролю за якістю, обсягами та вартістю робіт у відповідності з проектно-кошторисною документацією", – говориться у повідомленні.

"Оголошенню закупівлі передувала тісна співпраця з ГС "Міждержавна гільдія інженерів-консультантів" та ВГО "Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури", за результатами якої визначено та узгоджено кваліфікаційні вимоги до учасників", – повідомляє агентство.

Попередньо команда ЦЗО нарощувала експертизу для здійснення закупівель. Зокрема, проводила ринкові консультації та працювала з експертними спільнотами. У серпні відбулися перші консультації щодо проєктування, виробництва та монтажу первинних (мобільних) укриттів — долучилися 17 українських виробників і 1 міжнародна компанія.

Також агентство повідомляє, що 10 вересня відбулася зустріч із ринком щодо систем зважування в русі (WIM): обговорили технічні характеристики, експлуатаційне утримання, фінансування та структуру майбутнього контракту. До консультацій долучилися 7 компаній, серед яких 2 міжнародні.

Нагадаємо:

У Вінницькій, Одеській та Полтавській областях побудують нові водогони. Будівництво відбуватиметься за спрощеною процедурою в межах експериментального проєкту, який розробило Агентство відновлення спільно з Міністерством розвитку громад та територій.

На Київщині проклали тестову ділянку дороги за інноваційною корейською технологію. Тестовий відрізок шляху довжиною у 750 метрів розташований на дорозі Залісся — Заворичі.

З початку року служби відновлення ліквідували на автошляхах пошкодження, руйнування та деформації дорожнього покриття на загальній площі 3,6 млн м², у тому числі 2,4 млн м² на автомобільних дорогах у прифронтових регіонах.

На Дніпропетровщині завершено ремонт 8 ключових прифронтових автошляхів області. Загальна протяжність ділянок ремонту – близько 200 км.