В трьох областях України побудують нові водогони

У Вінницькій, Одеській та Полтавській областях побудують нові водогони, на Дніпропетровщині та Миколаївщині – завершать розпочаті об'єкти.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

Будівництво відбуватиметься за спрощеною процедурою в межах експериментального проєкту, який розробило Агентство відновлення спільно з Міністерством розвитку громад та територій – і ухвалив Уряд.

"Механізм експериментального проєкту передбачає не лише скорочення бюрократичних процедур, а й прискорене виділення фінансування – що дозволить починати роботи швидше та у найкоротші строки відновлювати водопостачання й забезпечувати людей питною водою", – зазначає відомство.

