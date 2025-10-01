"Забуті" мільйони у декларації: до суду скерували справу експосадовця "Лісів України"

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього заступника директора Центрального лісового офісу ДП "Ліси України".

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Інформацію також опублікувало Державне бюро розслідувань, яке провело досудове розслідування.

За даними слідства, експосадовець набув необґрунтованих активів на понад 13 млн грн.

Йдеться про автомобіль Porsche Cayenne 2019 року випуску, вартістю понад 2,7 млн грн, автомобіль Mercedes-Benz 2024 року випуску, вартістю понад 5,2 млн грн. А також про 5,7 млн грн, які посадовець витратив "на товари, роботи, послуги та грошові перекази третім особам" та 10 тис. євро й 53 тис. дол. США готівки.

"Крім того, він умисно вніс недостовірні відомості до щорічних декларацій", – зазначили у прокуратурі.

Розбіжність із достовірними даними за 2023 рік склала 11,7 млн грн, за 2024 рік — понад 14,3 млн грн.

"Його дії кваліфіковано як незаконне збагачення та подання завідомо неправдивих відомостей у деклараціях", – зазначають у прокуратурі.

Досудове розслідування проводили слідчі ДБР у Вінниці, за оперативного супроводу працівників територіального управління ДБР у Хмельницькому.

