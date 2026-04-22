На Буковині посадовця лісгоспу підозрюють в організації незаконної рубки дерев в заповіднику

Колишнього майстра лісу Берегометського лісництва філії "Берегометське ЛМГ" ДП "Ліси України" підозрюють в незаконній порубці дерев на території природно-заповідного фонду.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, наприкінці 2024 року лісництво уклало договір із приватною компанією на проведення санітарних рубок у Національному природному парку "Вижницький". Йшлося про видалення сухих і хворих дерев.

Втім, до робіт залучили неофіційно працевлаштованих людей без відповідної кваліфікації, які виконували вказівки майстра лісу.

Окрім дерев, що підлягали вирубці, посадовець наказав зрубати додаткові — ялиці, буки та ялини, які "заважали" прокладенню лісової дороги, зазначають правоохоронці.

Слідчі встановили, що таким чином він намагався створити для себе інфраструктуру для подальшого незаконного вивезення деревини. Роботи проводили поступово, щоб не привертати уваги, але з дотриманням технології.

За даними ДБР, наразі незаконні дії майстра лісу завдали державі збитків на понад 5 млн грн.

З метою їх відшкодування арештовано майно підозрюваного — автомобіль та чотири земельні ділянки загальною площею понад 1 га. Орієнтовна вартість арештованого майна становить близько 6 млн грн, зазначили в бюро.

Наразі чоловік уже не працює у лісовій сфері. Йому повідомлено про підозру та загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років.

Досудове розслідування триває. Слідчі встановлюють усіх причетних.

