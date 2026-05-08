Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Клуб УП
Укр Рос

Перезавантажувати "Ліси України" буде ексзаступник міністра економіки

Віктор Волокіта — 8 травня, 16:15
Перезавантажувати Ліси України буде ексзаступник міністра економіки
Колишній заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ігор Зубович
Мінекономіки

Колишній заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ігор Зубович призначений операційним директором ДП "Ліси України" та головою комісії з перетворення підприємства в акціонерне товариство.

Про це повідомило Мінекономіки з посиланням на рішення, затверджене наказом Державного агентства лісових ресурсів України.

Таким чином Мінекономіки розпочало процес перезавантаження роботи ДП "Ліси України"

Серед ключових завдань:

  • перегляд підходів до винагород керівництва із застосуванням прозорих та збалансованих критеріїв;
  • підвищення прозорості та якості управління підприємством;
  • посилення контролю за незаконними рубками, сприяння роботі правоохоронних органів та зменшення корупційних ризиків;
  • посилення природоохоронного напряму роботи галузі, захисту Карпатських лісів та біорізноманіття.

"Це є відповіддю на численні запити суспільства, місцевих громад, правоохоронних органів та бізнесу щодо більш прозорої, ефективної та відповідальної роботи лісової галузі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

ДП "Ліси України" є найбільшим лісокористувачем в країні та однією з найбільших державних лісових компаній Європи. На підприємстві працює понад 22 тисячі співробітників, а в управлінні перебуває 6,6 млн га лісового фонду.

ліс Мінекономіки

Мінекономіки

Перезавантажувати "Ліси України" буде ексзаступник міністра економіки
В Україні запрацюють нові правила використання земель під торфовищами: що зміниться
Лише третина українців працює офіційно – що Соболев хоче виправити новим трудовим кодексом

Останні новини