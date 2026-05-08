Перезавантажувати "Ліси України" буде ексзаступник міністра економіки

Колишній заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ігор Зубович призначений операційним директором ДП "Ліси України" та головою комісії з перетворення підприємства в акціонерне товариство.

Про це повідомило Мінекономіки з посиланням на рішення, затверджене наказом Державного агентства лісових ресурсів України.

Таким чином Мінекономіки розпочало процес перезавантаження роботи ДП "Ліси України"

Серед ключових завдань:

перегляд підходів до винагород керівництва із застосуванням прозорих та збалансованих критеріїв;

підвищення прозорості та якості управління підприємством;

посилення контролю за незаконними рубками, сприяння роботі правоохоронних органів та зменшення корупційних ризиків;

посилення природоохоронного напряму роботи галузі, захисту Карпатських лісів та біорізноманіття.

"Це є відповіддю на численні запити суспільства, місцевих громад, правоохоронних органів та бізнесу щодо більш прозорої, ефективної та відповідальної роботи лісової галузі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

ДП "Ліси України" є найбільшим лісокористувачем в країні та однією з найбільших державних лісових компаній Європи. На підприємстві працює понад 22 тисячі співробітників, а в управлінні перебуває 6,6 млн га лісового фонду.