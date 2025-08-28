Українська правда
На Волині судитимуть "лісову мафію"

Андрій Муравський — 28 серпня, 15:18
Державне бюро розслідувань завершило "одне з найгучніших розслідувань" у сфері лісового господарства на Волині.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"До суду скеровано матеріали щодо злочинної організації, учасники якої у 2024 році незаконно вирубала понад 1,1 тисячі дерев на території філії «"амінь-Каширське лісове господарство" ДП "Ліси України". Збитки довкіллю перевищили 6,4 млн грн", – говориться у повідомленні.

За даними слідства, до складу угруповання входили 15 осіб: шестеро службовців Камінь-Каширського лісгоспу, співробітник ГУ ДСНС у Волинській області, який є сином організатора), а також комерсанти та перевізники.

"Зловмисники багаторазово використовували одні й ті ж товарно-транспортні накладні, а ділову деревину — сосну, дуб, граб — оформлювали як дрова", – говориться у повідомленні.

"Щоб приховати незаконну порубку, пні викорчовували та спалювали, а місця вирубки засипали землею. Деревину везли на лісопильні, де її переробляли на пиломатеріали", – зазначає ДБР.

У березні 2025 року працівники ДБР за підтримки ДВБ Нацполіції, ГУНП у Волинській області, СБУ та департаменту безпеки ДП "Ліси України" повідомили про підозру 11 учасникам. Троє переховувались, але згодом самостійно з’явилися до слідчих.

"Організатор — місцевий підприємець —після викриття наклав на себе руки, залишивши передсмертну записку із зізнанням. Провадження щодо нього закрито", – говориться у повідомленні.

До суду скеровано обвинувальні акти стосовно 13 учасників злочинної організації. Їм інкримінують перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки, службове підроблення, створення та участь у злочинній організації, вчинення злочину організованою групою та незаконну порубку лісу.

Як повідомляється, під час обшуків у одного з перевізників також виявили бойові патрони.

На три земельні ділянки, три будинки та 14 транспортних засобів накладено арешт. Посадовців Камінь-Каширського лісгоспу відсторонено від роботи, співробітника ГУ ДСНС — звільнено. Якщо провину буде доведено, учасникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Один з фігурантів визнав провину та вже відшкодував державі 280 тис. грн у межах окремого кримінального провадження, додає ДБР.

Раніше повідомлялося, що на Рівненщині правоохоронці викрили керівника одного з надлісництв філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України" на вимаганні коштів з підрядника.

Начальника надлісництва філії "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" підозрюють у тому, що він під погрозами звільнення, змушував підлеглих йому співробітників щомісяця сплачувати відсоток від заготовленої лісництвом деревини.

Спеціалізована екологічна прокуратура Національної поліції України спільно з Нацполіцією та ДБР викрили масштабну схему розкрадань деревини. Злочинну схему реалізовували посадовці держпідприємств "Ліси України" та "Державного агентства лісових ресурсів України".

Також Спеціалізована екологічна прокуратура Національної поліції України спільно з Нацполіцією та ДБР викрили масштабну схему розкрадань деревини. Злочинну схему реалізовували посадовці держпідприємств "Ліси України" та "Державного агентства лісових ресурсів України".

