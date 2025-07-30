Прокурори викрили масштабну схему розкрадань деревини

Спеціалізована екологічна прокуратура Національної поліції України спільно з Нацполіцією та ДБР викрили масштабну схему розкрадань деревини.

Про це повідомляє Офісу Генерального прокурора .

"Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора спільно з департаментом кіберполіції Національної поліції України та ДБР викрили масштабну схему розкрадань деревини", – говориться у повідомленні.

Злочинну схему реалізовували посадовці держпідприємств "Ліси України" та "Державного агентства лісових ресурсів України", говориться у повідомленні.

Працівник ДП "ЛІАЦ", будучи розробником системи ЄОД забезпечив можливість повторного використання бирок.

Це відбувалося через шляхом видалення бірок, зміни кількості залишків деревини на підприємстві, відомостей про об’єми відведеної в рубку та фактично заготовленої деревини, зміни інформації у виданих ТТН-ліс щодо об’єму, виду, характеристики деревини, яка вже реалізована, перевізника та інших даних, що вносяться до системи.

Вартість такої "послуги" складала від 5 до 30 тис грн, повідомляють слідчі.

"Працівники ДП "Ліси України", в свою чергу, активно користувалися цими "послугами". Найбільш популярною вона була серед працівників ДП "Ліси України" у Волинській, Рівненській, Житомирській та Київській областях", – говориться у повідомленні.

Наразі задокументовано отримання ним від різних службовців ДП "Ліси України" понад 10 млн грн.

З 2021 по вересень 2024 до системи обліку ЄОД було внесено понад 10 тис несанкціонованих змін.

ОГП повідомляє, що сьогодні підозри отримали 8 працівників ДП "ЛІАЦ" та 5 – ДП "Ліси України": Затримано організатора та 3 учасників злочинної організації. Перевіряється причетність до вчинення злочинів ще понад 80 працівників ДП "Ліси України" та 20 працівників ДП "ЛІАЦ".

Їх звинувачують у створенні та участі у злочинній організації, в тому числі з використанням службового становища, несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі, вчиненій особою, яка має право доступу до неї, тощо.

"Завдяки роботі прокурорів зменшено тіньовий обіг і збільшено офіційну заготівлю та продаж деревини на біржах до понад 70% від запланованих", – додають у ОГП.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що правоохоронці затримали генерального директора держпідприємства "Ліси України" за підозрою в незаконному збагаченні. У 2021 році, перебуваючи на посаді голови Держлісагентства, він набув активів на 10,4 млн грн, що перевищують законні доходи.

Також повідомлялося, що господарський суд Чернігівської області стягнув з ДП "Ліси України" 850 тис грн шкоди, завданої порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища. Держпідприємство не змогло запобігти вирубці дерев у заповіднику "Торчин".

Також повідомлялося, що лісова галузь України у 2024 році досягнула рекордного чистого доходу від збуту продукції — 23,7 млрд грн.