Начальника надлісництва ДП "Ліси України" Маскіса підозрюють у вимаганні "данини" з підлеглих

Альона Кириченко — 20 серпня, 17:30
Начальника надлісництва філії "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" підозрюють у тому, що він під погрозами звільнення, змушував підлеглих йому співробітників щомісяця сплачувати відсоток від заготовленої лісництвом деревини.

Про це повідомляють Офіс Генпрокурора та Державне бюро розслідувань.

За джерелами УП в правоохоронних органах, фігурант цієї справи – Маскіс Іван.

За даними слідства, у травні посадовець висунув на службовій нараді відкрито підлеглим лісничим вимогу щомісяця надавати йому неправомірну вигоду. Розрахунок виглядав так: 5% від фактичного обсягу заготівлі, помножені на одну тисячу. Визначені суми працівники мали щомісяця до 15 числа передавати керівнику або його заступнику.

Повідомляється, що один із лісничих відмовився брати участь у корупційній схемі й звернувся до ДБР. У липні слідчі задокументували перші факти передачі неправомірної вигоди.

Протягом липня – серпня правоохоронці задокументували отримання ним неправомірної вигоди на загальну суму 70 тис. грн.

У серпні лісничий мав передати 60 тисяч гривень, але правоохоронці затримали керівника надлісництва під час отримання другої частини "данини" в розмірі 30 тисяч гривень, зазначає ДБР.

Під час обшуків у кабінетах, будинках та автівках посадовців вилучили докази його протиправної діяльності.

Фігуранту повідомлено про підозру, йому загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна, повідомляють правоохоронці.

Зазначається, що досудове розслідування триває. Слідчі встановлюють повний перелік працівників, які змушені були платити данину, а також суму, яку фігурант має відшкодувати державі.

Нагадаємо:

Спеціалізована екологічна прокуратура Національної поліції України спільно з Нацполіцією та ДБР викрили масштабну схему розкрадань деревини. Злочинну схему реалізовували посадовці держпідприємств "Ліси України" та "Державного агентства лісових ресурсів України".

