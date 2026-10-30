Росіяни заявили, що заборонять експортувати дизелю до кінця року, але з нюансом

Росіяни визнали, що продовжать "заборону" на експорт дизелю

Росія планує продовжити заборону на експорт дизелю до січня 2027 року, при цьому зробивши виняток на продаж певних обсягів на світовий ринок відповідно до "дизельної угоди" з США.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на російське медіа ТАСС, яке посилається на заяву віцепрем'єр-міністра РФ Алєксандра Новака.

За словами Новака, у листопаді місяця Росія планує експортувати близько 2,15 млн тонн дизелю після 510 тис. тонн у жовтні, тобто наростити кількість вантажів у 4 рази попри заборону на експорт.

Водночас президент США Дональд Трамп раніше заявляв про те, що домовився з Росією про постачання лише 500 тис. тонн дизелю в листопаді.

Також віцепрем'єр РФ зазначив, що атаки на нафтопереробні заводи можуть призвести до скорочення експортних планів, але не набагато.

Нагадаємо:

29 жовтня агентство Reuters повідомляло з посиланням на джерела, що Росія, ймовірно, продовжить заборону на експорт дизелю до кінця року, проте офіційних підтверджень цього не було.

Уже сім нафтових танкерів, що перевозять близько 288 тис. тонн російського дизелю, прямують до США.

Представники адміністрації США таємно заохочують американські компанії приймати російський дизель, який прямує до Сполучених Штатів в рамках "дизельної угоди", попри попередження про юридичні ризики для цих компаній.