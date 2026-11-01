Росія погодилася співпрацювати з Ганою над будівництвом атомної електростанції потужністю 2 000 мегаватів.

Про це повідомляє Reuters.

Ця заява пролунала на наступний день після того, як російська державна атомна корпорація "Росатом" повідомила, що веде переговори з чотирма африканськими країнами, зокрема з Ганою, щодо великих атомних проєктів.

Про будівництво агресор та африканська країна домовились під час саміту "Росія–Африка", який вперше відбувся у 2019 році. Він є частиною зусиль Москви з поглиблення економічних зв'язків з Африкою через енергетичну сферу.

Аблаква також зазначив, що правитель РФ Владімір Путін ніби то заборонив участь ганців у російській війні в Україні, зокрема шляхом нелегального вербування або добровільного вступу до лав збройних сил.

Нагадаємо:

Російський державний енергетичний гігант "Росатом" веде перемовини з будівництва великих ядерних проєктів з Угандою, Ганою, Ефіопією та Єгиптом.