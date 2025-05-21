М’ясо птиці подорожчало: які ціни

‎М’ясо птиці в Україні з початку року подорожчало на 7%, а порівняно з квітнем минулого року на 11,5%.

Такі дані озвучив виконавчий директор асоціації "‎Союз птахівників України"‎ Сергій Карпенко, пише УНІАН.

Станом на 20 травня, курячі стегна в Україні коштують в середньому 129,37 гривні за кілограм. Вартість курячого філе становить в середньому 219,37 гривні, тоді як курячі тушки коштують 109,80 гривні за кілограм.

"Попри стрімкий ріст собівартості, виробники за рахунок власних резервів та зменшення прибутків стримували ріст на м’ясо птиці. Однак вимушені були поступово підвищувати відпускні ціни для компенсації втрат попередніх періодів", – зазначив він.

Таким чином, зростання цін є відтермінованим у часі явищем.

Карпенко зазначив, що до росту собівартості виробництва продукції птахівництва призвело, перш за все, здорожчання зернових і продуктів переробки олійних культур протягом року на 30-50%.

"‎До того ж, через спалахи пташиного грипу в ЄС, було знищено багато племінних стад, що призвело до дефіциту племінної продукції, яку Україна на 100% імпортує. Відповідно протягом березня-квітня ціни на інкубаційні яйця і добовий молодняк зросли на 20-40%, що не могло не позначитись на собівартості продукції"‎, – додав Карпенко‎.

Серед інших факторів зростання цін у профільній асоціації виділяють дефіцит робочої, підвищення військового збору до 5% та загальні інфляційні процеси в українській економіці. Ці фактори і надалі впливатимуть на ріст цін на м’ясо птиці, яке незважаючи на подорожчання залишається найдешевшим та найдоступнішим видом м’яса для українців.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що річна споживча інфляція вершкового масла в січні продовжила зростати та досягла майже 34% до січня 2024 року. Це рекордний показник за останні 10 років. Основним драйвером є товарний ринок – нефасоване масло, яке продається великими партіями, зокрема експортується або імпортується.

Також повідомлялося, що в Україні було зафіксовано чергове зростання цін на торішні буряки. За підрахунками аналітиків, виробники реалізують торішні коренеплоди за ціною 25-33 грн/кг, що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Чергове подорожчання столових буряків гравці ринку пов'язують із помітною активізацією попиту оптових компаній та роздрібних мереж. Водночас запаси якісних буряків у місцевих господарствах вже практично вичерпані.

Крім того повідомлялося, що в Україні станом на 24 квітня ціни на буряки були в середньому в 2,5 рази вищі, ніж наприкінці квітня минулого року.