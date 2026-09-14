Ціна на преміальний дизель в одній з мереж АЗС сягнула 100 грн/л

Ціна на преміальний дизель досягла 100 грн/л в одній з мереж АЗС

Ціна на преміальне дизпальне Diesel Nano Extro у мережі АЗС SOCAR досягла 100 грн/л.

Про це пише НафтоРинок.

Вранці в понеділок звичайне дизпальне цієї мережі коштувало 99,90 грн/л. Порівняно з 11 вересня мережа підвищила ціну на 1 грн/л.

Середня ціна дизпального у вибірці видання підвищилася на 1,28 грн/л, до 96,44 грн/л. Середня ціна бензину А-95 зросла на 1,18 грн/л, до 85,72 грн/л. Бензин А-92 подорожчав у середньому на 1,70 грн/л, до 81,62 грн/л.

Середня вартість автогазу підвищилася на 6 коп./л, до 43,85 грн/л.

Ціни на АЗС на 14 вересня. Diesel Nano Extro, який коштує 100 грн\л, не включений до інфографіки Фото: НафтоРинок

Мережа UPG підвищила ціни на А-95, А-95+ і дизпальне на 2 грн/л. UKRNAFTA підвищила ціну А-95 на 1 грн/л, А-95+ на 4 грн/л, а дизпального на 2 грн/л. AMIC збільшила ціни на бензини на 2 грн/л, а на дизель – на 3 грн/л.

KLO підвищила ціни на бензини на 50 коп./л, а дизпального на 1 грн/л. "БРСМ-Нафта" додала 1 грн/л до цін на А-95 і дизпальне та 50 коп./л до ціни автогазу.

Нагадаємо:

У п'ятницю ціни на дизельне пальне в США вперше в історії перевищили позначку в 6 дол. за галон (близько 1,6 дол. за літр), що підвищує ризик