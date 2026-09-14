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Ціна на преміальний дизель в одній з мереж АЗС сягнула 100 грн/л

Семен Рубан — 14 вересня, 12:35
Ціна на преміальний дизель в одній з мереж АЗС сягнула 100 грн/л
Ціна на преміальний дизель досягла 100 грн/л в одній з мереж АЗС
Фото: НафтоРинок

Ціна на преміальне дизпальне Diesel Nano Extro у мережі АЗС SOCAR досягла 100 грн/л.

Про це пише НафтоРинок.

Вранці в понеділок звичайне дизпальне цієї мережі коштувало 99,90 грн/л. Порівняно з 11 вересня мережа підвищила ціну на 1 грн/л.

Середня ціна дизпального у вибірці видання підвищилася на 1,28 грн/л, до 96,44 грн/л. Середня ціна бензину А-95 зросла на 1,18 грн/л, до 85,72 грн/л. Бензин А-92 подорожчав у середньому на 1,70 грн/л, до 81,62 грн/л.

Середня вартість автогазу підвищилася на 6 коп./л, до 43,85 грн/л.

Ціни на АЗС на 14 вересня. Diesel Nano Extro, який коштує 100 грн\л, не включений до інфографіки
Ціни на АЗС на 14 вересня. Diesel Nano Extro, який коштує 100 грн\л, не включений до інфографіки
Фото: НафтоРинок

Мережа UPG підвищила ціни на А-95, А-95+ і дизпальне на 2 грн/л. UKRNAFTA підвищила ціну А-95 на 1 грн/л, А-95+ на 4 грн/л, а дизпального на 2 грн/л. AMIC збільшила ціни на бензини на 2 грн/л, а на дизель – на 3 грн/л.

KLO підвищила ціни на бензини на 50 коп./л, а дизпального на 1 грн/л. "БРСМ-Нафта" додала 1 грн/л до цін на А-95 і дизпальне та 50 коп./л до ціни автогазу.

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