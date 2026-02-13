За рік на облаштування укриттів у школах було витрачено 4,3 мільярда гривень

У 2025 році на освіту та науку було спрямовано 410 мільярдів гривень, з яких 4,3 млрд грн спрямували на облаштування укриттів у закладах загальної середньої освіти, а 0,8 млрд грн – на модернізацію їдалень.

Про це інформує Міністерство фінансів.

"Значні ресурси спрямовано на облаштування укриттів у школах прифронтових областей. Також особливу увагу було приділено підтримці вчителів, розвитку інклюзивної освіти та модернізації шкільної інфраструктури", – зазначено у повідомленні.

Також продовжено програму оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти: від закупівлі підручників і шкільних автобусів до створення та оновлення навчально-практичних центрів професійної освіти", – прокоментував перший заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Зокрема, 4,3 млрд грн спрямували на облаштування укриттів у закладах загальної середньої освіти.

Зокрема, у 87 закладах освіти прифронтових областей (у Дніпропетровській області – 15 об'єктів, у Донецькій області – 1 об'єкт, у Запорізькій області - 20 об'єктів, у Миколаївській області – 10 об'єктів, у Сумській області – 12 об'єктів, у Харківській області – 17 об'єктів, у Херсонській області – 5 об'єктів, у Чернігівській області – 7 об'єктів).

Ще 1,9 млрд грн спрямовано на придбання 797 шкільних автобусів, 1,3 млрд грн – на видання та придбання підручників (загальний фонд державного бюджету): 8,7 млн примірників для учнів 8 класів; 237 тис. примірників для осіб з особливими освітніми потребами та шрифтом Брайля.

Також 0,8 млрд грн – на придбання обладнання, створення та модернізацію їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти; кошти було спрямовано для реконструкції та капітального ремонту їдалень (харчоблоків) у 157 закладах освіти.

Нагадаємо:

У Харкові уклали договір на будівництво першого підземного дитячого садка за 221 мільйон гривень, антикорупціонери вже виявили понад мільйон гривень потенційних переплат.

У Запоріжжі оголосять тендер на будівництво перших підземних дитячих садочків, вони запрацюють до вересня 2026 року.

Раніше повідомлялося, що на на Запоріжжі відкрили вже десяту "підземну школу". Школа розрахована на 200 учнів.

Раніше повідомлялося, що місті Дніпро будівництво першої підземної школи, яке фінансується міським та державним бюджетами, вже на фінальній стадії.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині до кінця 2025 року добудують 38 підземних шкіл.