За пів року в Україні стало на 730 магазинів більше

За січень-червень 2025 року ритейлери загалом відкрили 1056 магазинів і закрили 326, що означає розширення мереж на 730 торгових об’єктів.

Про це свідчать дані Асоціації ритейлерів України.

Станом на липень 2025 року працювало 23 892 магазинів, що належать 113 членам асоціації. Воно працюють у восьми основних галузях ритейлу, говориться у повідомленні.

"Мова йде про продовольчий і непродовольчий ритейл, аптечну торгівлю, fashion, а також продавців техніки й електроніки, мережі АЗК, магазини з продажу ювелірних виробів та сегмент DIY-мереж", – уточнюють у Retail Association of Ukraine.

"Традиційно найбільша кількість магазинів зосереджена в Києві та області – 5622. Більше 2000 магазинів нараховується в Дніпропетровській та Львівській областях, а більше 1000 – в Одесі та Харкові. У більшості регіонів спостерігається позитивна динаміка розвитку торгівлі", – говориться у повідомленні.

В сегменті продовольчого роздробу за перші 6 місяців 2025-го додалося 149 нових магазинів, враховуючи закриття 67 точок. Загалом у червні працювало 5113 об’єктів в цій галузі торгівлі.

"На сегмент продовольчого ритейлу в Україні припадає п’ята частина (21%) від загальної кількості торговельних об’єктів, але в столичному регіоні продуктові магазини складають третину – 1592", – повідомляє асоціація.

У трійці лідерів за кількістю магазинів Львівська та Дніпропетровська області. Найбільш динамічно цей вид ритейлу розвивається в Київській і Львівській областях та на Волині.

Непродовольчий ритейл має схожу динаміку розвитку з продовольчим сегментом. Так, із 4431 магазину, що працювали у червні 2025 року, за останні шість місяців додалося так само 149 точок з урахуванням тих, що припинили свою роботу. Але найбільша частка непродовольчого роздробу тут зосереджена в Києві, Дніпрі та Одесі. Власне, ці регіони і забезпечили основний приріст нових локацій.

У червні в Україні працювало 8847 аптек компаній-членів RAU, з яких 383 точки – це нові аптеки. З урахуванням 108 закритих аптек чистий приріст за півроку склав 275 точок.

"Основна кількість аптек сконцентрована в столичному регіоні – 1888. Подібно до food ритейлу аптеки також найбільше "згруповані" у Дніпрі та Львові. Цікаво також, що в Полтавській та Одеській областях помітно однакове збільшення кількості аптек", – говориться у повідомленні.

В червні 2025 року в Україні працювало 1751 магазинів техніки та електроніки. Хоча за I півріччя 2025-го було відкрито майже півсотні нових магазинів, але й зачинено 43 локації. В результаті фактично додалося лише чотири магазини, зазначає асоціація.

Київська, Львівська та Дніпропетровська області є лідерами по концентрації цього виду ритейлу. Також майже півтори сотні магазинів нараховується на Одещині.

Сфера торгівлі одягом, взуттям та аксесуарами представлена 865 магазинами. Це на 127 торгових точок більше ніж на початку року, враховуючи, що на 143 нових магазини припадає всього 16 закритих.

Найбільша концентрація fashion ритейлу спостерігається в Києві, Львові, Дніпрі. А найбільший приріст числа магазинів зафіксовано в столиці. Також по десятку нових локацій додалося в Одеській області та на Житомирщині.

Торгівля ювелірними виробами нараховує вже 902 магазини компаній-членів RAU. За шість місяців додалося 38 магазинів, хоча й закритих виявилося чимало – майже половина. В результаті виходить лише на 21 магазин більше.

П’ята частина торгових точок припадає на столичний регіон – 193. Найбільша концентрація jewelry ритейлу в столичному регіоні, на Дніпропетровщині та на Львівщині. Помітний приріст є також в Одесі.

Станом на червень поточного року кількість АЗК у компаній-членів RAU практично не змінилася, досягнувши рівня в 1819 заправних комплексів. Це лише на одну заправку більше, ніж у 2024-му, враховуючи закриття чотирьох і відкриття п’яти нових АЗК.

По концентрації заправок Київський регіон на першому місці, випереджаючи Львів та Дніпро: 327 проти 199 і 159 АЗК відповідно. Проте саме в столиці та в Одесі зафіксовано приріст нових заправок, зазначено у повідомленні.

Мало змінилася кількість магазинів DIY-формату. Так, за підсумком січня-червня 2025 року наразі працює 144 магазини, з яких за цей час додалося чотири точки. Найбільша концентрація такого роду магазинів спостерігається в столичному регіоні, де працює 37 магазинів, що удвічі більше ніж на Львівщині (19). Замикає трійку лідерів Волинська область, де зосереджено 12 магазинів.

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