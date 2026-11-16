Олег Спірін, який очолював Varus.ua, завершує роботу у VARUS, де він загалом пропрацював дев'ять років.

Про це Спірін написав у LinkedIn.

Він очолював Varus.ua із серпня 2025 року, керівництво командою він передає Валентині Комаровій, яка відповідала за маркетинг та інновації.

Спірін приєднався до VARUS у серпні 2017 року як заступник директора з маркетингу та керівник цифрового маркетингу. Він відповідав за програму лояльності, клієнтську підтримку й аналітику. Згодом очолив напрям роботи з даними, а у травні 2020 року став директором з електронної комерції.

Одним із перших цифрових проєктів став Viber-бот для клієнтів мережі, а у 2020 році команда за три тижні запустила першу версію онлайн-магазину, з якого виріс Varus.ua.

Серед інших проєктів Спірін згадав запуск даркстору, розвиток власної кур'єрської служби й доставку через партнерів, створення маркетплейсу тощо.

Команда також розробила внутрішні системи для управління асортиментом, замовленнями й логістикою. За словами Спіріна, ШІ-агент у чаті та голосовому каналі самостійно опрацьовує близько 40% звернень до служби підтримки.

У 2025 році Varus.ua отримав операційну самостійність із власною командою, ІТ, маркетингом і логістикою. За словами Спіріна, за останні два роки частка Varus.ua на ринку зросла більш ніж утричі, а у третьому кварталі 2026 року онлайн-бізнес вийшов на операційний прибуток.

Команду Varus.ua Спірін залишає під керівництвом Валентини, яка відповідала за маркетинг та інновації. Кілька продуктів, роботу над якими розпочали за його керівництва, запускатиме вже команда, зазначають у Асоціації ритейлерів України.

До приходу у VARUS Спірін понад шість років керував інноваційними проєктами у ПриватБанку. Серед них – програма лояльності "Бонус Плюс" і бізнес-інкубатор inKUBator. У 2019–2021 роках він також був експертом із цифрового ритейлу в Українському фонді стартапів, нагадують у асоціації.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що мережа супермаркетів VARUS оголосила про придбання мережі магазинів біля дому КОЛО, угоду підписали 4 серпня цього року.

Раніше Антимонопольний комітет України надав дозвіл ТОВ "Афіна-Груп" на набуття контролю над виробником мийних засобів "Вінницяпобутхім". "Афіна-Груп" належить співвласникам мереж Varus і Eva Руслану Шостаку і Валерію Кіптику.