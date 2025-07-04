Наслідки атаки РФ на Київ: ворог пошкодив три відділення та сортувальне депо "Нової пошти"

Під час масованої ворожої атаки на Київ в ніч на 4 липня пошкоджено кілька відділень та сортувальне депо "Нової пошти".

Про це повідомила пресслужба компанії.

Йдеться, що відділення №114 – пошкоджено, але працює.

Відділення №226 – пошкоджено, працює в обмеженому режимі роботи (тільки видача), відсутня можливість заїхати авто на територію відділення. Весь вантаж, що в дорозі, буде переміщено на відділення № 359.

Сортувальне депо – влучання по прилеглій території. Згоріло два авто. Працівники та вантаж не постраждали. Роботу відновлено.

За інформацією НП, найбільше внаслідок нічного обстрілу постраждало відділення №223. Ніхто з працівників чи клієнтів Нової пошти не постраждав – на момент удару відділення було зачинене. Наразі на місці працюють поліція та ДСНС.

"Усі посилки вціліли. Найближчим часом вони та всі відправлення, які прямують до пошкодженого 223 відділення будуть перенаправлені до відділення №122", – повідомили в компанії.

"Нова пошта" вже зв’язується з клієнтами й надає всю необхідну інформацію.

Нагадаємо:

В ніч проти 4 липня російська армія здійснювала масовану атаку ударними безпілотниками і балістичними ракетами по Києву. Зафіксовано займання та пошкодження житлових будинків у шести районах міста.

Внаслідок нічної атаки Росії на Київ зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура. Рух пасажирських поїздів частково обмежено, а окремі рейси затримуються до двох годин.