За полгода в Украине стало на 730 магазинов больше

За январь-июнь 2025 года ритейлеры в целом открыли 1056 магазинов и закрыли 326, что означает расширение сетей на 730 торговых объектов.

Об этом свидетельствуют данные Ассоциации ритейлеров Украины.

По состоянию на июль 2025 года работало 23 892 магазинов, принадлежащих 113 членам ассоциации. Они работают в восьми основных отраслях ритейла, говорится в сообщении.

"Речь идет о продовольственном и непродовольственном ритейле, аптечной торговле, fashion, а также продавцов техники и электроники, сети АЗК, магазины по продаже ювелирных изделий и сегмент DIY-сетей", - уточняют в Retail Association of Ukraine.

"Традиционно наибольшее количество магазинов сосредоточено в Киеве и области - 5622. Более 2000 магазинов насчитывается в Днепропетровской и Львовской областях, а более 1000 - в Одессе и Харькове. В большинстве регионов наблюдается положительная динамика развития торговли", - говорится в сообщении.

В сегменте продовольственной розницы за первые 6 месяцев 2025-го добавилось 149 новых магазинов, учитывая закрытие 67 точек. Всего в июне работало 5113 объектов в этой области торговли.

"На сегмент продовольственного ритейла в Украине приходится пятая часть (21%) от общего количества торговых объектов, но в столичном регионе продуктовые магазины составляют треть - 1592", - сообщает ассоциация.

В тройке лидеров по количеству магазинов Львовская и Днепропетровская области. Наиболее динамично этот вид ритейла развивается в Киевской и Львовской областях и на Волыни.

Непродовольственный ритейл имеет схожую динамику развития с продовольственным сегментом. Так, с 4431 магазина, работавших в июне 2025 года, за последние шесть месяцев добавилось так же 149 точек с учетом тех, что прекратили свою работу. Но наибольшая доля непродовольственной розницы здесь сосредоточена в Киеве, Днепре и Одессе. Собственно, эти регионы и обеспечили основной прирост новых локаций.

В июне в Украине работало 8847 аптек компаний-членов RAU, из которых 383 точки - это новые аптеки. С учетом 108 закрытых аптек чистый прирост за полгода составил 275 точек.

"Основное количество аптек сконцентрировано в столичном регионе - 1888. Подобно food ритейлу аптеки также больше всего "сгруппированы" в Днепре и Львове. Интересно также, что в Полтавской и Одесской областях заметно одинаковое увеличение количества аптек", - говорится в сообщении.

В июне 2025 года в Украине работало 1751 магазинов техники и электроники. Хотя за I полугодие 2025-го было открыто почти полсотни новых магазинов, но и закрыто 43 локации. В результате фактически добавилось лишь четыре магазина, отмечает ассоциация.

Киевская, Львовская и Днепропетровская области являются лидерами по концентрации этого вида ритейла. Также почти полторы сотни магазинов насчитывается в Одесской области.

Сфера торговли одеждой, обувью и аксессуарами представлена 865 магазинами. Это на 127 торговых точек больше чем в начале года, учитывая, что на 143 новых магазина приходится всего 16 закрытых.

Наибольшая концентрация fashion ритейла наблюдается в Киеве, Львове, Днепре. А наибольший прирост числа магазинов зафиксирован в столице. Также по десятку новых локаций прибавилось в Одесской области и на Житомирщине.

Торговля ювелирными изделиями насчитывает уже 902 магазина компаний-членов RAU. За шесть месяцев прибавилось 38 магазинов, хотя и закрытых оказалось немало - почти половина. В результате получается лишь на 21 магазин больше.

Пятая часть торговых точек приходится на столичный регион - 193. Наибольшая концентрация jewelry ритейла в столичном регионе, на Днепропетровщине и на Львовщине. Заметный прирост есть также в Одессе.

По состоянию на июнь текущего года количество АЗК у компаний-членов RAU практически не изменилось, достигнув уровня в 1819 заправочных комплексов. Это лишь на одну заправку больше, чем в 2024-м, учитывая закрытие четырех и открытие пяти новых АЗК.

По концентрации заправок Киевский регион на первом месте, опережая Львов и Днепр: 327 против 199 и 159 АЗК соответственно. Однако именно в столице и в Одессе зафиксирован прирост новых заправок, говорится в сообщении.

Мало изменилось количество магазинов DIY-формата. Так, по итогам января-июня 2025 года сейчас работает 144 магазина, из которых за это время добавилось четыре точки. Наибольшая концентрация такого рода магазинов наблюдается в столичном регионе, где работает 37 магазинов, что вдвое больше чем на Львовщине (19). Замыкает тройку лидеров Волынская область, где сосредоточено 12 магазинов.

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