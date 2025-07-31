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На Київщині ворог пошкодив магазини та склади

Альона Кириченко — 31 липня, 09:20
На Київщині ворог пошкодив магазини та склади
Ілюстративне фото
Getty Images

У Бучанському районі на Київщині унаслідок ворожої атаки пошкоджено будівлі трьох магазинів та складські приміщення.

Про це повідомляє очільник Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник.

За його словами, влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не допущено.

Він зазначив, що в області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає.

"Дякую нашим захисникам з проєкту "Чисте небо". Є нові перехоплення ворожих дронів. Загалом з початку реалізації проєкту збито майже 800 ворожих цілей", – повідомив голова ОВА.

Нагадаємо:

Вночі проти 31 липня російські окупанти атакували Київ безпілотниками і ракетами. Наслідки ворожої ракетно-дронової атаки зафіксували у 27 локаціях у 4 районах столиці.

Шестеро людей, серед яких мала дитина, загинули внаслідок російського комбінованого удару по столиці уночі 31 липня.

Внаслідок нічних ворожих обстрілів Києва пошкоджено залізничну інфраструктуру в одному з районів міста.

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На Київщині ворог пошкодив магазини та склади
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