"Буде працювати бездоганно": Свириденко прокоментувала мораторій про перевірку бізнесу

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко очікує, що мораторій для правоохоронців на перевірки бізнесу "буде працювати бездоганно".

Про це сказала Свириденко в ефірі національного телемарафону у вівторок, коментуючи перший тиждень роботи нового уряду, передає "Інтерфакс-Україна".

"Не менш важливою темою було запровадження мораторію для правоохоронців на перевірки бізнесу. Ми очікуємо, що цей мораторій буде працювати бездоганно, і бізнес буде займатися виключно питанням розвитку власної справи, працевлаштування людей", - сказала Свириденко в ефірі національного телемарафону у вівторок, коментуючи перший тиждень роботи нового уряду.

Також вона нагадала, що уряд наразі почав аудит всіх бюрократичних процедур, додатково до того, що раніше вже було скасовано, ліквідовано чи переведено в цифру.

"Наша задача і скоротити бюрократичні процедури, і, звичайно, зробити аудит всіх державних видатків для того, щоб подивитися, чи є у нас ресурс для того, щоб вивільнити додаткові кошти і спрямувати їх в першу чергу в оборонний сектор", - додала прем'єрка.

Нагадаємо:

23 липня Кабінет міністрів затвердив план реалізації рішення Ради національної безпеки та оборони про мораторій на безпідставні перевірки та втручання у роботу бізнесу, серед іншого доручив Держрегуляторній службі та міністерствам протягом місяця подати пропозиції щодо дерегуляції та скорочення зайвих дозволів.