Під час атаки на Львів ворог знищив виробництва брендів одягу Uneed та Maiklen

Як виглядає виробництво Uneed після атаки РФ

Вночі проти 12 липня під час атаки на Львів росіяни знищили виробництва брендів одягу Uneed та Maiklen.

Про це компанії написали на своїх сторінках у Facebook.

"Сьогодні вночі був прильот по Львову. Повністю згорів наш швейний цех і склад", – повідомила Uneed.

"Сьогодні о 03:35 російські варвари "асвабаділі" нас від справи нашого життя", – йдеться на сторінці Maiklen.

Компанія наголосила, що все відбудує та продовжить працювати.

Нагадаємо:

Під час масованої ворожої атаки на Київ в ніч на 4 липня пошкоджено кілька відділень та сортувальне депо "Нової пошти".

Крім цього, було пошкоджено склад книжкового видавництва та інтернет-магазину "Наш Формат".

Збитки мережі електроніки "Кібернетики" внаслідок атаки РФ на Київ у ніч з 3 на 4 липня склали 35 мільйонів гривень.