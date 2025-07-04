Атака на Київ: постраждав склад "Нашого Формату", призупинено відправлення замовлень
У Києві внаслідок масштабної російської атаки на столицю 4 липня було пошкоджено склад книжкового видавництва та інтернет-магазину "Наш Формат".
Про це повідомила пресслужба видавництва.
"Вибухова хвиля та уламки суттєво зруйнували фасад будівлі: вибито всі вікна, пошкоджено перекриття, обвалилася частина стін, є руйнування всередині приміщень складу та кабінету.
Внаслідок обстрілу та гасіння пожежі частину книжок пошкоджено. Але головне – ніхто не постраждав і всі живі", – розповіли у видавництві.
"Наш Формат" також повідомив, що тимчасово призупиняє відправлення замовлень, але вся команда буде залучена до процесу відновлення роботи.
Відправлення планують відновити наступного тижня.
У Соломʼянському районі Києва постраждала точка видавання Rozetka. Там вибиті вікна, але замовлення можна забрати.
Нагадаємо:
Під час масованої ворожої атаки на Київ в ніч на 4 липня пошкоджено кілька відділень та сортувальне депо "Нової пошти".