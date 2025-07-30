Уряд запровадив Дія.Картку: як зміняться держвиплати

Кабінет Міністрів затвердив запуск Дія.Картки — цифрової картки для отримання державних виплат.

Про це повідомляє Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами нова картка дозволить громадянам зручно отримувати фінансову допомогу, а державі — контролювати цільове використання коштів.

Дія.Картка стане єдиним інструментом для доступу до програм, як-от: єМалятко, єКнига, Ветеранський спорт, а також майбутній Пакунок школяра. Через неї також можна буде отримувати пенсії, виплати для ВПО, допомогу з безробіття та кошти за військовими облігаціями.

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