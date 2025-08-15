За двое суток украинцы открыли в ПриватБанке более 400 тысяч Дія.Карт

Украинцы открыли в ПриватБанке более 400 тыс карт Дія.Картка.

Об этом сообщает ПриватБанк.

"За двое суток с момента запуска ПриватБанком новой цифровой мультисчетной карты Дія.Картка для получения выплат по государственным программам", - говорится в сообщении.

"Дія.Карта - это универсальная банковская карта, которая позволяет открывать счета для получения выплат по различным государственным программам и пользоваться средствами в рамках каждой программы", - напоминает банк.

Открыть Дія.Карту клиенты ПриватБанка можно в цифровом виде в приложении Приват24, говорится в сообщении.

Напомним:

Ранее вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что в Украине запустили "Дія.Карту" - цифровую карту для получения государственных выплат, которую можно получить в смартфоне в несколько кликов через приложение "Дія" или ПриватБанк, Monobank и Кредит Днепр.

"Вместо нескольких карт - одна удобная мультисчетная карта для всех государственных выплат и услуг. Больше не нужно открывать отдельные карты под каждую помощь", - отметил Федоров.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров утвердил запуск Дія.Картки - цифровой карты для получения государственных выплат.