За чотири місяці платникам податків відшкодували 55,5 мільярди ПДВ

Станом на 1 травня 2025 року платникам податків було відшкодовано вже 55,5 млрд грн ПДВ.

Про це повідомив голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко.

"Станом на 1 травня 2025 року платникам вже відшкодовано 55,5 млрд грн ПДВ. Це те, що вже фактично перераховано. До речі, це на 10,8 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Та більше за такий показник у 2023 році на 3,7 млрд грн (51,8 млрд грн ПДВ)", – написав Кравченко у Фейсбук.

За його словами, залишок ПДВ, який перебував у роботі станом на 1 травня, — 30,4 млрд грн. З них 4,4 млрд грн — суми ПДВ, за якими з 24 по 30 квітня були завершені перевірки, а заявки знаходились на виконанні в казначействі. Після узгодження сум ці кошти протягом 5 днів було відшкодовано платникам.

Ще 14,5 млрд грн — суми ПДВ, за якими тривають камеральні перевірки. Є 3,6 млрд грн ПДВ, за якими тривають документальні перевірки і ще 7,7 млрд грн — суми ПДВ, за якими триває узгодження результатів перевірок за наслідками адміністративного або судового оскарження.

"26 млрд грн — це не про заборгованість, а звичайний робочий процес, у межах якого чітко прописано, що і коли має бути зроблено", – зазначив чиновник.

"Цього року заявлена до відшкодування сума ПДВ виросла до 63,5 млрд грн. Торік ця сума була на 16 млрд менша. У 2023 році сума заявки була менша на 27,5 млрд грн (36,1 млрд грн). Логічно, що виросла і кількість заявок: 13 003 проти 12 246 минулого року. Більше заяв – більше операцій. У 2023 році кількість заяв – 10 207 штук", – пояснив Кравченко.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що, за словами голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, фінансовим органам не вдалося вирішити проблему зростання залишку невідшкодованих сум ПДВ.

"Зростання продовжилося. Залишок не відшкодованих сум на 1 травня зріс до 30 360,7 млн грн та збільшився на 3 902,7 млн грн у порівнянні до попереднього місяця 2025 р", – зазначив він.

На суму росту залишку вплинуло те, що Казначейство не перерахувало платникам ПДВ 4 448,3 млн грн. Також вплив мало невиконання рішень судів, і сума в оскарженні зросла до 7 679,4 млн грн.

Раніше повідомлялося, що за січень-травень надходження до бюджету від "податку на Google" становлять близько 7 млрд грн (або 76,1 млн євро/85,2 млн дол). Це на 1,8 млрд грн більше, ніж за той самий період торік. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Також повідомлялося, що в Україні з початку 2025 року на третину збільшився обсяг відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) порівняно з 2024 роком. Як інформував голова Державної податкової служби Руслан Кравченко, за перший квартал відшкодували 42,4 млрд грн.

"Часто чув, що бізнесу доводиться самотужки вирішувати проблеми, які торкаються податкових питань. Заблокували податкову накладну – самостійно вигадуй, що робити. Потрапив у список ризикових – можеш там роками бути, ніхто не підкаже алгоритм подальших дій", – зазначив при цьому Кравченко.