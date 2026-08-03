У Раді зареєстрували законопроєкт про оподаткування імпортних посилок до 150 євро
У Верховній Раді зареєстрували урядовий законопроєкт №15460, який пропонує змінити правила оподаткування товарів з іноземних маркетплейсів та привести українське законодавство у відповідність до норм ЄС.
Про це повідомив постійний представник Уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Документ передбачає скасування пільги із звільнення від ПДВ для міжнародних поштових відправлень вартістю до 150 євро. Водночас приватні безоплатні подарунки вартістю до 45 євро й надалі не оподатковуватимуться.
Наразі у картці закоонпроєкту текст документу та пояснювальна записка до нього відсутні. Зазначається лише, що 31 липня він був одержаний Верховною Радою України та переданий на розгляд керівництву.
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Нагадаємо:
Нині товари вартістю до 150 євро, які надходять в Україну міжнародними поштовими відправленнями, не оподатковуються ПДВ. Уряд пропонує скасувати цю пільгу та узгодити українські правила із законодавством Євросоюзу.
У Кабміні очікують, що скасування пільги щороку приноситиме бюджету понад 10 млрд грн.