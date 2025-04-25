В Україні суттєво зросло відшкодування ПДВ

В Україні з початку 2025 року на третину збільшився обсяг відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) порівняно з 2024 роком. За перший квартал відшкодували 42,4 млрд грн.

Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко під час міжнародного форуму "Industrial Evolution. Виробництво вмикає економіку".

"Часто чув, що бізнесу доводиться самотужки вирішувати проблеми, які торкаються податкових питань.

Заблокували податкову накладну – самостійно вигадуй, що робити. Потрапив у список ризикових – можеш там роками бути, ніхто не підкаже алгоритм подальших дій", – розповів Кравченко.

За його словами, з початку року вже майже вдвічі скоротили кількість заблокованих податкових накладних - до 0,37%. На 11,4 тисячі зменшили кількість підприємств, які потрапили до ризикових.

Нагадаємо:

За перший квартал 2025 року до бюджету надійшло 34,1 млрд грн військового збору, що в 3,7 раза більше, ніж за цей же період минулого року.