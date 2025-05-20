Суми невідшкодованого ПДВ зростають – Гетманцев

Фінансовим органам не вдалося вирішити проблему зростання залишку невідшкодованих сум ПДВ.

Про це у Телеграм-каналі повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Зростання продовжилося. Залишок не відшкодованих сум на 1 травня зріс до 30 360,7 млн грн та збільшився на 3 902,7 млн грн у порівнянні до попереднього місяця 2025 р", – зазначив він.

На суму росту залишку вплинуло те, що Казначейство не перерахувало платникам ПДВ 4 448,3 млн грн. Також вплив мало невиконання рішень судів, і сума в оскарженні зросла до 7 679,4 млн грн.

Гетманцев також звертає увагу на зростання обсягу заяв про відшкодування ПДВ, що передаються до документальної перевірки до 38,4% (від суми заявки, порівняно з попереднім роком ріст складає 22,26 відсоткових пункти (квітень 2024р. –16,14%).

У той же час, у січні-квітні 2025 році платники податків отримали 55 465,7 млн грн бюджетного відшкодування. З яких 11 825,2 млн грн платниками режиму експортного забезпечення і 4 259,8 млн грн платникам Клубу білого бізнесу.

Гетманцев нагадує, що минулого місяця він вже звертав увагу на цю проблему.

Тоді почали надходити звернення щодо затримки відшкодування ПДВ.

"Другий місяць поспіль на кінець місяця значні суми не були перераховані платникам (платіжки знаходились в Казначействі). Звертаю увагу Мінфіну та Казначейства на питанні дотримання своєчасності відшкодування ПДВ", – писав Гетманцев.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що в Україні з початку 2025 року на третину збільшився обсяг відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) порівняно з 2024 роком. Як інформував голова Державної податкової служби Руслан Кравченко, за перший квартал відшкодували 42,4 млрд грн.

"Часто чув, що бізнесу доводиться самотужки вирішувати проблеми, які торкаються податкових питань. Заблокували податкову накладну – самостійно вигадуй, що робити. Потрапив у список ризикових – можеш там роками бути, ніхто не підкаже алгоритм подальших дій", – зазначив при цьому Кравченко.

Також Кравченко повідомляв, що Державна податкова служба перевиконала план надходжень за перший квартал на 36 млрд грн, або на 13 % до показників Мінфіну. Зазначається, що у березні показники надходжень перевиконано на 14 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що міністр фінансів Сергій Марченко заперечив народним депутатам наявність наразі планів підняття податків або інших планів щодо фіскалізації.

"Ніяких планів щодо фіскалізації ми не плануємо, підняття видатків не передбачаємо і все буде здійснено в умовах, передбачених чинним законодавством", – запевнив Марченко.

Він повідомив, що найближчий план – підготовка бюджетної декларації на 2026-2028 роки, яка включатиме різноманітні сценарії і є відповідною реакцією уряду на ті або інші ризики фіскального характеру.