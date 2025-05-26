Надходження від "податку на Google" суттєво зросли: найбільші платники

За січень-травень надходження до бюджету від "податку на Google" становлять близько 7 млрд грн (або 76,1 млн євро/85,2 млн дол). Це на 1,8 млрд грн більше, ніж за той самий період торік.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він зазначив, що обсяг оподатковуваних електронних послуг зріс на 29,5% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.

Разом з цим кількість платників збільшилась до 136 компаній.

За словами Гетманцева, найбільші платники: GOOGLE, APPLE, META, VALVE, SONY, NETFLIX, SPOTIFY, ADOBE, ETSY, EPIC, UPWORK, WARGAMING GROUP.

Крім того, Bolt та Uklon сплатили 4,4 млн євро. OnlyFans також сплатив — 0,8 млн доларів.

Нагадаємо:

У січні-березні 2025 року надходження від ПДВ, який сплачують нерезиденти за електронні послуги українським споживачам, перевищили 3,5 млрд грн.