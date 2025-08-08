За час війни Укрзалізниця вдвічі збільшила оборотність пасажирських вагонів

У 2025 році АТ "Укрзалізниця" в одному вагоні перевозить у середньому 2 100 пасажирів за місяць, тоді як у 2022 році цей показник становив 1 100.

Про це під час брифінгу повідомив очільник філії "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" Олег Головащенко, повідомляє Укрінформ.

"Станом на серпень в пасажирських поїздах АТ «Укрзалізниця» курсує 1 488 вагонів. У середньому за липень цього року одним вагоном перевозили близько 2 100 пасажирів. У липні 2022-го цей показник дорівнював близько 1 100 пасажирів на вагон", – зазначив Головащенко.

Збільшити оборотність вагонів вдалося, зокрема, за рахунок скорочення часу простою поїздів. Якщо раніше поїзд прибував на кінцеву станцію і мав багато часу на певний сервіс, то тепер цей час максимально скорочено. Так, нічні поїзди після прибуття відправляють у "денний тур" після технічного обслуговування у депо.

"Для такого графіка доводиться збільшувати кількість провідників у вагонах, щоб вони дотримувалися режиму відпочинку. На літній період кількість таких поїздів буде збільшуватися", – сказав Головащенко.

Крім того, нині в УЗ відбувається системне оновлення рухомого складу. За словами Головащенко, у 2002-2004 роках, в еталонний для залізничників період керівництва профільним міністерством Георгія Кірпи, "Укрзалізниця" закупила всього 67 вагонів. На 2025 рік реалізовано вже три програми.

"З 2021 року ми отримали перші 100 вагонів, зараз – у процесі отримання 66 вагонів. І вже законтрактовано на 2026 рік 100 вагонів, з яких наступного року ми отримаємо 60", – розповів Головащенко.

У планах компанії – укласти договори на постачання ще по 100 вагонів у 2027 і 2028 роках.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" мусить розв’язати проблему накопичених ще з 2012 року боргів у понад 1 млрд доларів США — для цього через тендер залучають міжнародного юридичного радника".

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" перебуває в процесі аналізу можливих комплексних рішень щодо єврооблігацій та покращення ліквідності.

У липні 2026 року товариство має виплатити значну частину заборгованості по єврооблігаціях, що в сукупності з необхідністю подальшого забезпечення фінансування капітальних інвестицій і поточних витрат для безперебійних залізничних перевезень та післявоєнного відновлення.

Раніше повідомлялося, що АТ "Укрзалізниця" планує у 2025-му скоротити щонайменше 25% адміністративно-управлінського персоналу, або понад 500 посад.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів виділив для АТ "Укрзалізниця" понад 4,3 млрд грн на забезпечення безперебійних залізничних перевезень із зони бойових дій та інших соціально значущих перевезень.