Мінрозвитку змінило правила міжнародних автобусних перевезень

Міністерство розвитку громад та територій оновлює правила міжнародних автобусних перевезень: змінилися строки розгляду заяв через онлайн-кабінет перевізника, норми ⁠контролю реального виконання маршрутів тощо.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Він зазначив, що це "частина системної реформи із запуску онлайн-кабінету перевізника та цифровізації процедур у сфері міжнародних перевезень".

За його словами, наразі через електронний сервіс вже відкрито та продовжено понад 400 міжнародних маршрутів.

"Тепер оновлюємо сам порядок – щоб зробити правила зрозумілими для бізнесу і наближеними до стандартів ЄС", – написав Кулеба у Телеграм..

Змінилися чіткі строки розгляду заяв через онлайн-кабінет перевізника: до 30 календарних днів на відкриття, зміну, продовження або закриття міжнародного маршруту

Після погодження маршруту з іноземною стороною рішення ухвалюється протягом 10 календарних днів, а дозвіл видається перевізнику протягом 5 робочих днів

Перевізники матимуть до 20 днів на виправлення документів через онлайн-кабінет.

Також визначено ⁠нові строки погодження з іншими країнами: до 6 місяців – із суміжними, до 12 – з іншими

Оновлено і норми ⁠контролю реального виконання маршрутів: перевізник має виконувати не менше 30% рейсів за 12 місяців, інакше маршрут не буде продовжено

Крім того, міністерство оновило строки запуску маршруту: до 90 днів з моменту отримання дозволу.

Усі процеси відбуваються через онлайн-кабінет перевізника.

"Розвиваємо прозорі правила для бізнесу, безпечні перевезення і більше міжнародних маршрутів для пасажирів", – зазначив Кулеба.

Нагадаємо:

Міністерство розвитку громад та територій України разом з Укртрансбезпекою розпочали видачу перших цифрових дозволів на міжобласні автобусні маршрути.

Раніше повідомлялося, що Мінрозвитку оновлює функціонал системи "єЧерга": запис у чергу для перетину кордону легковим автомобілем стане доступним через "Дію", сайт і мобільний застосунок "єЧерги".

Раніше повідомлялося, що Міністерство розвитку громад та територій України планує на початку 2026 року розпочати пілотний проєкт з застосування "єЧерги" для легковиків.