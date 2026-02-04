З початку року зафіксовано 217 атак на енергетику України – Свириденко

З початку року зафіксовано 217 російських атак на енергетику України,служби продовжують ліквідовувати наслідки чергових масованих обстрілів.

Про це повідомляє прем'єрміністерка Юлія Свириденко.

"Енергетики, комунальники, залізничники продовжують ліквідовувати наслідки масованих обстрілів енергетичної інфраструктури. Загалом лише з початку цього року зафіксовано 217 російських атак на нашу енергетику", – написала вона у Телеграм.

Свириденко наголосила, що уряд продовжує надавати всебічну підтримку в час надзвичайної ситуації в енергетиці.

"Енергетики, які цілодобово відновлюють нашу енергосистему, отримають доплати по 20 тисяч гривень щомісяця за роботу в аварійних бригадах", – повідомила Свириденко.

Перші виплати будуть нараховані на зарплатну картку вже цього місяця, пообіцяла вона.

"Разом з державними компаніями забезпечуємо адресну допомогу для людей з інвалідністю та одиноких пенсіонерів", – повідомила також прем'єрка.

Вона повідомила, шр перші 10 тисяч Пакунків тепла, забезпечені Групою Нафтогаз, вже отримали мешканці Дарницького, Дніпровського, Деснянського районів Києва, Броварів та Борисполя Київської області. Пакунки містять речі, які допомагають пройти холодний період, зігрітися, залишатися на зв'язку та заряджати медичні пристрої.

"Розширюємо цю підтримку надалі, залучаємо інші великї державні компанії: Енергоатом, Укренерго та Укргідроенерго. Вони забезпечать додаткові Пакунки тепла для громад по всій Україні, де ситуація з електро- і теплопостачанням залишається складною", – говориться у длписі.

Нагадаємо:

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок 4 лютого знеструмлені споживачі у Донецькій, Сумській, Дніпропетровській, Херсонській, Чернігівській та Запорізькій областях.

У Києві наразі понад 1100 багатоквартирних будинків у кількох районах столиці без опалення, повідомив президент Володимир Зеленський за результатами селекторної наради по надзвичайній ситуації в енергетиці.

Раніше міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що ремонт Дарницької теплоенергоцентралі у Києві, яка була зазнала сильних пошкоджень після атаки Росії, забере значний час.