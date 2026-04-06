Рада внесе законопроєкти для фінансування: Свириденко зустрілася з нардепами

Семен Рубан — 6 квітня, 10:55
Рада внесе законопроєкти для фінансування: Свириденко зустрілася з нардепами
Свириденко зустрілася з головами комітетів Ради щодо проєктів для фінансування
Кабінет міністрів України

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко зустрілася з керівниками комітетів Верховної Ради та обговорила урядові реформи, необхідні для отримання фінансування від ЄС та МВФ.

Про це йдеться на сайті Кабінету міністрів.

"Для забезпечення стабільного міжнародного фінансування Україна, зокрема в рамках Ukraine Facility та програми МВФ, має виконати свою "домашню роботу" для продовження реформ.

Ключова роль у цьому – спільна: Парламенту та Уряду", – каже Свириденко.

Прем'єрка та представники парламенту домовилися, що до порядку денного будуть внесені термінові законопроєкти, щодо яких є порозуміння. По інших проєктах, які викликають дискусії, продовжаться консультації.

Нагадаємо:

30 березня Кабмін схвалив три законопроєкти, розроблені Міністерством фінансів: про оподаткування цифрових платформ, оподаткування міжнародних посилок та продовження дії військового збору.

До цього це все було одним "Великим податковим законопроєктом", ухвалення якого було необхідним для отримання Україною фінансування від Міжнародного валютного фонду.

10 березня Рада провалила голосування за законопроєкт про оподаткування цифрових платформ, що був частиною програми МВФ.

Свириденко МВФ Верховна рада

МВФ

Рада внесе законопроєкти для фінансування: Свириденко зустрілася з нардепами
